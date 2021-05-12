Ройзман получил 9 суток административного ареста за ретвиты об акциях в поддержку Навального

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил 9 суток административного ареста и 30 часов обязательных работ за ретвиты об акциях в поддержку политика Алексея Навального.

Сегодня для Екатеринбурга – без преувеличения исторический день. Арестован Евгений Ройзман. Много лет против него и его соратников возбуждались уголовные и административные дела по самым разным поводам, но ни разу это не заканчивалось арестом. И вот сегодня это случилось. Рано утром Евгений Ройзман явился в полицию, где на него были составлены 3 протокола об административных нарушениях: два за «организацию» несанкционированных акций в поддержку АН – 31 января и 21 апреля, и один – за участие, тоже 21 апреля. Доводы защитника Ройзмана Юлии Федотовой о том, что нельзя за одно и то же наказать дважды, оказались судьей не услышанными, как и все остальные.

В итоге Ройзману назначили по 9 суток ареста за организацию двух шествий, но в изоляторе он проведет не 18 суток, а только 9, поскольку сроки поглощаются, а не суммируются. Кроме того, экс-мэру дали еще и 30 часов обязательных работ за участие в акции 21 апреля.



Защитник Евгений Ройзмана Юлия Федотова пообещала обжаловать сегодняшний приговор.

Политик Владимир Рыжков заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», что данное решение суда является нарушением международных обязательств России. «Это нарушение обязательств России в рамках Совета Европы. Потому что в рамках Устава ЕС и в рамках Устава ЕСПЧ, если нарушение является повторяющимся, а в данном случае мы имеем повторяющиеся нарушения со стороны российского государства в рамках этих документов и обязательств, обязаны скорректировать законодательство и правоприменительную практику, чтобы эти нарушения не повторялись», — сказал он. По мнению В.Рыжкова, такие акции (приговор Ройзману) рассчитаны для того, чтобы запугать людей менее решительных. «И людей, которые будут колебаться и выбирать – поддерживать ли законные требования по защите прав свобод конституционных, либо не поддерживать. Это не рассчитано запугать Ройзмана, это рассчитано запугать миллионы граждан с тем, чтобы они молчали и не выражали свою позицию, чтобы подавить инакомыслие и свободомыслие в нашей стране», — отметил он.