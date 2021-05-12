Обвинение запросило до 14,5 лет колонии для обвиняемых по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»

Жертвами трагедии в марте 2018 года стали 60 человек, в основном — дети, еще около 150 пострадали.

Рассмотрение дела по существу началось два года назад. Его фигурантами являются восемь человек. В зависимости от роли каждого их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушении требований пожарной безопасности и в халатности. По мнению прокурора, вина подсудимых полностью доказана.

Самый больший срок (14,5 лет лишения свободы) гособвинитель потребовал для гендиректора компании-владельца «Зимней вишни» Юлии Богдановой. Еще двум руководителям ТЦ Надежде Судденок и Георгию Соболеву — 14 и 13 лет, соответственно. Все трое признали вину лишь частично. Ранее только Судденок признавала, что не проконтролировала, чтобы все работники ТРЦ прошли программу обучения действиям в чрезвычайных ситуациях. Остальным подсудимым, в числе которых охранник, двое пожарных, руководитель и сотрудник компании, которая устанавливала системы противопожарной безопасности в ТЦ, обвинение затребовало от 5,5 до 9,5 лет колонии. Все они виновными себя не признают вовсе, сказал прокурор в суде. Однако были учтены смягчающие обстоятельства в виде малолетних детей. С последним словом подсудимые смогут выступить после завершения судебных прений.

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре начался на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Люди не сразу поняли, что происходит. По данным следствия, в комплексе не работала пожарная сигнализация, а дежуривший охранник выключил систему противопожарной безопасности. Билетерши не успели всех предупредить и показать выход. Часть зрителей по окончании сеанса оказалась просто заблокирована в зале, за дверями которого стоял к этому моменту густой черный дым. Люди задохнулись, не дождавшись спасателей, в зале и на лестницах у запертых аварийных выходов. Из-за нулевой видимости и высокой температуры прибывшие пожарные не могли попасть наверх. Некоторые посетители пострадали, выпрыгивая из окон здания.

В качестве возможных причин случившегося следствие называло неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание и нарушения при монтаже и обслуживании электросетей. В марте этого года бывший губернатор региона Аман Тулеев, который тогда на фоне протестов местных жителей ушел в отставку, сказал, что причиной мог стать поджог. Впрочем, он уточнил, что это его личное мнение.

Всего по факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек.