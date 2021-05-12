Комитет Госдумы по безопасности одобрил законопроект, который ужесточает правила выдачи лицензий на оружие, внесенный еще до стрельбы в казанской гимназии.

В первом чтении авторы законопроекта предлагали снизить возраст продажи оружия до 16 лет (последний законопроект на эту тему внесли еще в декабре прошлого года). Теперь, наоборот, прописывают дополнительные основания для отказа – и даже для аннулирования уже выданных лицензий.

Так, путь к оружию хотят навсегда закрыть для тех, у кого есть две и более даже погашенных судимости. А также временно – для тех, кто привлекался за пьяную езду или отказ от медосвидетельствования. Распространение информации о переделке травматического оружия в боевое в интернете планируют приравнять к инструкциям по сборке бомб. Усложняется регламент хранения оружия, его списания или действий в случае кражи.

Сегодня, обсуждая эту тему с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, журналисты напомнили ему, что первое чтение, на котором все шло к смягчению, а не к ужесточению правил оборота оружия, прошло до казанского расстрела, но уже после аналогичного (и даже более кровавого!) керченского. Песков в ответ выразил надежду, что ко второму чтению, которое запланировано на 18-е мая, законопроект поправят с учетом последних событий.

Извне парламента звучат и более радикальные предложения – так, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко призывает ввести институт поручительства для владельцев легального огнестрельного оружия, а до 35 лет продавать его только отслужившим в армии.