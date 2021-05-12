Сегодня в Следственном комитете подтвердили, что напавший на школу в Казани страдал заболеванием мозга. Прокуратура ходатайствует о его аресте, возможно, суд примет это решение сегодня вечером. Расследованием нападения на школу занимается оперативная группа, в которую входит более ста сотрудников СК.

19-летний Ильназ Галявиев н состоял на учете у психиатра и нарколога. При этом он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью из-за сильных головных болей, сообщили в СК. Известно, что в прошлом году ему поставили диагноз, связанный с заболеванием головного мозга. Что именно диагностировали у Галявиева врачи, в следственном комитете не уточняют. По данным СМИ, речь идет об энцефалопатии, поражении головного мозга, сопровождающемся гибелью нейронов. В СК отмечают, что родственники еще зимой начали замечать, что Галявиев стал вспыльчивым и ведет себя агрессивно. Теперь ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. В настоящий момент он ведет себя неадекватно, мешая следователям работать, отметили в СК.

В ведомстве уже установили, как Галявиев получил разрешение на хранение оружия, но были ли нарушения, не уточняется. Документ ему выдали всего несколько недель назад.

Накануне молодой человек, надев на себя маску с надписью «Бог», пришел в свою бывшую школу и открыл огонь по ученикам. Перед атакой в своем телеграм-канале Галявиев написал, что собирается убить «огромное количество биомусора» и застрелиться. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что канал Галявиев сделал публичным за 15 минут до нападения на школу, намереваясь оставить его как предсмертную записку. В течение часа он был заблокирован.

Одна из выпускниц казанской школы, где произошла стрельба, выложила видео в соцсетях, в котором говорит, что Ильназ Галявиев подвергался травле. Впрочем, других свидетельств о том, что молодого человека травили в школе, пока нет.

Соседи рассказали газете «Московский комсомолец» о семье Галявиевых. Как отмечает «Московский комсомолец», об Ильназе Галявиеве большинство знакомых говорят ни плохо, ни хорошо. Они считают его неприметным юношей.

Председатель комиссии Мосгордумы по образованию Евгений Бунимович в эфире «Эха Москвы» сказал, что следить за тем, чтобы ребенка не травили в школе, прежде всего, должны родители. По словам Бунимовича, травлю можно отследить и по социальным сетям, поскольку очень часто видео издевательств выкладывают демонстративно.

Сегодня в Татарстане день траура по погибшим в результате стрельбы в казанской гимназии.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сказал, что готов встретиться с родителями погибших и пострадавших школьников.

Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин считает, что сотрудники школы действовали правильно.

Учителя казанской гимназии, возможно, будут награждены, — дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власти решили не прерывать учебный процесс в пострадавшей школе. Он, правда, пока, на время ремонта, будет организован в соседних образовательных учреждениях.