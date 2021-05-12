ЧП в республике Коми: возле города Усинска на севере региона в одной из рек обнаружили нефтепродукты

По данным республиканских властей, источник загрязнения находится в соседнем Ненецком автономном округе. Власти округа подтвердили, что причиной стала неисправность оборудования на одной из скважин. Площадь разлива нефтепродуктов не уточняется. Само месторождение обслуживает одна из структур компании «Лукойл».