Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич будет отбывать наказание в британской тюрьме

Ранее его приговорили к пожизненному сроку по обвинению в военных преступлениях и геноциде во время войны в Боснии и Герцеговине. О переводе осужденного в Соединенное королевство объявил министр иностранных дел страны Доминик Рааб. Караджич был задержан 13 лет назад. После решения трибунала он содержался в следственном изоляторе в Гаааге.
2021-05-12T17:32:20+03:00
2021-05-12T17:32:20+03:00
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17:32, 12 мая 2021
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