Российский футбольный союз вновь отказал клубу «Оренбург» в лицензировании для участия в премьер-лиге

Команда заняла второе место в первенстве футбольной национальной лиги, что дает ей право напрямую выйти в высший дивизион. У комиссии, между тем, возникли претензии к стадиону, который, по мнению представителей РФС, не соответствует требованиям премьер-лиги. В то же время, администрация клуба, как передает агентство РИА Новости, не исключает обращения в Международный спортивный арбитраж.

