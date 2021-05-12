Палестинские группировки из сектора Газа вновь сообщают об обстреле израильской территории

Уже почти сутки сектор Газа и Израиль обмениваются ударами.

За последние часы сирены воздушной тревоги срабатывали также в городах Ашдод и Беэр-Шева. Впервые за годы обстрелу этой ночью подвергся и Тель-Авив. В общей сложности за последние дни израильские военные говорят о порядка тысяче выпущенных из сектора Газа ракет, 85-90% которых были сбиты системой ПВО «Железный купол». Те снаряды, что все же упали на землю, стали причиной гибели как минимум нескольких человек.

Со стороны сектора ГАЗА Минздрав говорит о 320-ти раненых и 53-х погибших, 14 из которых – несовершеннолетние.

К переговорам конфликтующие стороны уже призвали МИД Франции, премьер-министр Британии, руководство Евросовета. Осудили эскалацию власти ФРГ и Турции, призвали к сдержанности и переговорам и из России.

Москва призывает обе стороны конфликта к сдержанности. В свою очередь, Вашингтон, как пишет интернет-издание Axios, собирается направить заместителя помощника госсекретаря для обсуждения вопросов о снижении напряженности в регионе.