Прокуратура Мурманской области начала проверку публикации в интернете списка «конфликтных» школьников

Ранее этот документ составили в региональном министерстве образования.

Прокуроры намерены выяснить, не было ли в ситуации с утечкой в интернет так называемого «списка о подозрительных школьниках» нарушения закона о персональных данных. Об этом говорится в сообщении от пресс-службы ведомства, причем там не сказано, в чем именно может состоять преступление – в создании такого списка или в его обнародовании в интернете.

Документ, о котором идёт речь, опубликовал телеграмм-канал «Полярный день 51 Мурманск». В частности, он выложил фото документа, подписанного министром образования региона Ольгой Дзюбой, в котором говорится о необходимости собрать информацию о некоторых учащихся и выпускниках последних двух лет. Ведомство интересуется детьми, которые склонны нарушению дисциплины, проявляли немотивированную агрессию, приносили в школу оружие или рассказывали о суицидальных мыслях. В тексте сказано, что это список нужно составить «в связи с событиями в Казани».

В документе также была ссылка на таблицу для заполнения данных учеников. Как отмечает агентство ТАСС, сначала доступ к ней имел любой желающий, но сейчас она закрыта.

Ранее интернет-издание «Медазона» писало, что среди отрицательных характеристик школьников из этого списка были перечислены «нецензурная брань», «бродяжничество» и «участник акции в поддержку Навального». В министерстве образования Мурманской области эту информацию пока не прокомментировали.