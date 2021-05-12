Более ста специалистов занимаются расследованием трагедии в казанской школе, — объявили сегодня в Следственном комитете России. По словам представителя ведомства, уже известно, где напавший на школу купил оружие, а также при каких обстоятельствах ему выдали все необходимые документы. Кроме того, как подчеркнули в СК, им известно о том, что стрелявшему поставили диагноз, который связан с заболеванием мозга, однако на учете у врачей он не состоял.

Между тем, одна из бывших учащихся той школы, где произошла стрельба, рассказала, что задержанный Ильназ Галявиев в годы учебы подвергался травле.

В то же время, подтверждение того, что Галявиева травили в школе, до сих пор не поступало. Как ожидается, сегодня ему предъявят обвинение. Также сегодня суд в Казани должен выбрать ему меру пресечения.

Мессенджер Telegram в течение часа после получения жалоб удалил канал устроившего стрельбу в казанской гимназии подростка, но даже если бы правоохранительные органы увидели его раньше, то не смогли бы предотвратить трагедию, так как публикации стали публичными за четверть часа до нападения, заявил основатель компании Павел Дуров.