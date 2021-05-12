Защита Евгения Ройзмана обжалует его арест на 9 суток

Евгений Ройзман взят под стражу в зале Октябрьского районного суда после рассмотрения трех административных протоколов. Как заявила его адвокат Юлия Федотова в эфире радиостанции «Эхо Москвы», данное решение суда будет обжаловано, и после апелляции последует обращение в ЕСПЧ.

«Евгению Ройзману назначено наказание в виде 9-ти суток административного ареста. Он будет отбывать его с спецприемнике в Екатеринбурге на Елизаветинском шоссе, освободится 21 мая в 16.00 часов», — рассказала адвокат.

По словам Ю.Федотовой, суд назначил по 9 суток административного ареста Е.Ройзману за организацию несогласованных акций 31 января и 21 апреля. Как отметила адвокат, сроки административных арестов не суммируются, а исчисляются одновременно. «По третьему протоколу — это участие в акции 21 апреля — назначили 30 часов обязательных работ. Их нужно будет отбывать после того, как постановление об этом наказании вступит в силу, это будет позже, как он освободится», — добавила она.

Защита и сам Ройзман с этими постановлениями не согласны, выразив единое мнение – «никто не может ограничить право на свободу мирных собраний».

Ю.Федотова добавила, что завтра решение суда будет обжаловано, после апелляции последует обращение в ЕСПЧ.