Палестинская группировка ХАМАС объявила о новых ракетных обстрелах израильской территории

В частности, города Димона, где неподалеку находится ядерный центр, — передает агентство ТАСС. В ответ Израиль наносит удары по целям в секторе Газа. По данным палестинских врачей, в анклаве погибли уже более полусотни жителей, в том числе, четырнадцать несовершеннолетних, более трехсот человек получили ранения. Обстановка в регионе обострилась с прошлой недели после начала столкновений в Иерусалиме. Поводом послужило решение о выселении из района на севере города десятков палестинских семей.

