«Открытые медиа»: Среднемесячная зарплата депутата Госдумы в прошлом году выросла до 470 000 рублей

Среднемесячная зарплата депутата Госдумы в прошлом году, по подсчетам интернет-издания «Открытые медиа», выросла до 470 000 рублей. Денежное содержание парламентариев повышается второй год подряд, подсчитали журналисты на основе деклараций членов нижней палаты. Доходы депутатов, которые получают зарплату исключительно от государства, увеличились несмотря на то, что никаких индексаций, по их словам, не производилось, а на работу они стали ходить реже из-за коронавируса. Как отмечают авторы исследования, средняя зарплата депутатов за два года росла примерно в три раза быстрее, чем средний доход москвича – 17% против 6%.

