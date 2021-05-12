Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на общую сумму в 5 миллионов рублей

Интернет-сервис признали виновным по двум протоколам Роскомнадзора, где говорится, что Telegram отказался удалять запрещенную информацию. Что это за информация – не уточняется, однако, в ведомстве говорят, что речь идет о призывах к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях протеста. В прошлом месяце суд в Москве оштрафовал социальную сеть Twitter почти на 9 миллионов рублей по аналогичным протоколам. Также в подобных нарушениях обвиняют социальные сети Facebook и интернет-сервис Google.