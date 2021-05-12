Прокуратура Мурманской области начала проверку после появления в интернете «списка проблемных школьников»

Прокуратура Мурманской области начала проверку после появления в интернете так называемого «списка проблемных школьников». В то же время, в ведомстве не уточнили агентству Интерфакс, в отношении кого проводится эта проверка. Накануне в социальных сетях появился документ регионального министерства образования, в котором ведомство просит руководство учреждений внести в таблицу сведения о проблемных подростках. Доступ к самой таблице не был защищен. Некоторые пользователи обращали внимание, что среди прочих, в этом списке упоминались школьники, которые участвовали в акциях в поддержку Алексея Навального. В администрации области пояснили, что следят за подростками, которые склонны к противоправным действиям, а решение обновить сведения было принято после трагедии в Казани.
2021-05-12T16:33:27+03:00
2021-05-12T16:33:27+03:00
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16:33, 12 мая 2021
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