Ильназу Галявиеву, который открыл стрельбу в школе, в прошлом году ставили диагноз, связанный с заболеванием мозга

Ильназу Галявиеву, который открыл стрельбу в казанской школе, еще в прошлом году ставили диагноз, связанный с заболеванием головного мозга, — говорят в Следственном комитете. Сам задержанный неоднократно обращался за медицинской помощью, он жаловался на головные боли. В то же время, как подчеркнули представители ведомства, на учете у психиатра или нарколога Галявиев не состоял.

Как ожидается, сегодня ему будет предъявлено обвинение. Сам он, по словам следователя, находится сейчас в неадекватном состоянии. Из-за этого затруднены следственные действия с ним. В результате стрельбы в казанской школе погибли семеро детей и две учительницы. Более 20 человек пострадали.