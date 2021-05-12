Блумберг: В ЕС полагают, что задержка поставок Спутник V для Северной Македонии объясняется геополитическими причинами

В Евросоюзе полагают, что задержка российских поставок вакцины Спутник V для Северной Македонии объясняется геополитическими причинами, передает агентство Блумберг. По данным информагентства, ссылающегося на двух неназванных европейских чиновников, политика российских властей объясняется тем, что Северная Македония стала одной из трех западно-балканских стран, подписавших в январе этого года декларацию в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, а затем, уже в марте, выступила за введение санкций в отношении Москвы. Официальная причина, по которой Россия отправила Скопье лишь 3000 доз из обещанных двухсот тысяч, судя по заявлению представителя Российского фонда прямых инвестиций, отвечающего за поставки, с политикой и “ вакцинной дипломатией”, как ее называют на Западе, никак не связана, передает Блумберг. При этом агентство отмечает, что несмотря на то, что российская сторона всегда отрицала производственные причины недопоставок вакцины, некоторые страны, в частности, Мексика указывают именно на это обстоятельство.

Как заявил на встрече с премьер-министром Северной Македонии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, между маем и августом Евросоюз намерен профинансировать поставки этой стране и двум соседним государствам региона 651 тысячу доз антивирусной вакцины, «без каких-либо условий».

Жозеп Боррель высоко оценил принципиальную позицию Северной Македонии в вопросах обеспечения безопасности и единства внешней политики стран Евросоюза, цитата, «даже, если иногда за это приходится платить»