19-летний Ильназ Галявиев, напавший с оружием на школу в Казани, страдал заболеванием мозга, но не состоял на учете у психиатра. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Выяснилось, что он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью, у него были сильные головные боли. С начала года близкие отмечали вспыльчивое и агрессивное поведение Галявиева.

Сегодня ему будет предъявлено официальное обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Жертвами стрельбы в школе стали девять человек, более 20 попали в больницы. Сегодня нескольких погибших похоронили.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сказал, что готов встретиться с родителями погибших и пострадавших школьников.

Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин считает, что сотрудники школы действовали правильно.

Девять пострадавших в результате стрельбы в школе самолет МЧС доставил в Москву на лечение.