Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что реагирование на пандемию коронавируса в мире было недостаточно активным

Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что реагирование на пандемию коронавируса в мире было недостаточно активным, а международная система предупреждения чрезвычайных ситуаций показала свою слабость. В опубликованном сегодня докладе говорится, что персонал ВОЗ при этом очень напряженно трудился, чтобы оказать поддержку отдельным странам. При этом государства-члены организации не предоставляли ей необходимые полномочия.

