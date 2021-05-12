В правительстве называют Крым, Дальний Восток и Золотое Кольцо приоритетными для создания туристической инфраструктуры

В правительстве называют Крым, Дальний Восток и «Золотое Кольцо» приоритетными кластерами для создания туристической инфраструктуры в рамках национального проекта. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, на эти цели будут выделяться как федеральные, так и внебюджетные средства. Это будет не менее 2,5 триллионов рублей. Сегодня, выступая в Госдуме, премьер Михаил Мишустин отметил, что по планам правительства в ближайшее десятилетие объем туристических поездок по России должен вырасти в два раза.
2021-05-12T15:33:33+03:00
2021-05-12T15:33:33+03:00
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15:33, 12 мая 2021
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