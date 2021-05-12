Прокуратура просит приговорить к срокам от 5 до 14,5 лет колонии фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Прокуратура просит приговорить к разным срокам – от 5 до 14,5 лет колонии – фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. На скамье подсудимых восемь человек. Самого серьезного наказания, по версии гособвинения, заслуживают бывшая управляющая торговым центром Надежда Судденок и бывший гендиректор компании собственника Юлия Богданова. Дело начали рассматривать еще весной 2019 года. Пожар в «Зимней вишне» произошел в марте 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
2021-05-12T15:32:21+03:00
2021-05-12T15:32:21+03:00
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15:32, 12 мая 2021
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