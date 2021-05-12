СК сегодня предъявит официальное обвинение 19-летнему Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе в Казани

Следственный комитет сегодня предъявит официальное обвинение 19-летнему Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе в Казани. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом отмечается, что Галявиеву год назад был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. При этом на психиатрическом учете он не состоял. Напомню, в результате стрельбы в школе были убиты семеро детей и двое взрослых, более двадцати человек попали в больницы.