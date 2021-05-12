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Эксклюзив Эха 15:29, 12 мая 2021

Песков: Позиция Кадырова по Израилю не может быть отражением официальной позиции России

Позиция Рамзана Кадырова по Израилю не может быть отражением официальной позиции России. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Вы знаете, что внешнеполитическая позиция Российской Федерации формулируется главой государства по Конституции. Эта позиция была изложена накануне в соответствующем заявлении министерства иностранных дел. Мы призываем обе стороны к сдержанности, чрезвычайно обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, не избирательными обстрелами, жертвами которых становятся гражданские, и по-прежнему считаем, что обе стороны должны найти в себе силы выйти на урегулирование проблемы известной, опираясь прежде всего на соответствующую резолюцию Совета Безопасности. Позиция России по внешним политическим вопросам определяется главой государства – президентом Российской Федерации и реализуется в жизнь министерством иностранных дел. Она [позиция Кадырова] не может быть отражением официальной позиции», — сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извиниться за происходящее в Восточном Иерусалиме. Он назвал происходящее «беспределом» и «провокацией в самой изящной форме», направленной на то, чтобы мусульмане в отместку нарушили закон. Тогда все будут говорить, что «последователи религии Ислам террористы», пояснил чеченский лидер в своем Telegram-канале. По его мнению, в сложившейся ситуации мировое сообщество не должно молчать. Р.Кадыров предупредил, что мусульмане не будут ждать, пока «циничные нападки на мечеть и репрессии верующих» прекратятся. Глава Чечни призвал урегулировать конфликт, пока не поздно, «иначе масштабы последствий будут плачевными».

Столкновения палестинцев с израильской полицией произошли на прошлой неделе возле Храмовой горы, где расположена мечеть Аль-Акса и в квартале Шейх Джаррах. Более 250 человек пострадали. Поводом для беспорядков стало решение израильского суда выселить несколько арабских семей более полувека проживающих там без документов на право собственности.



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