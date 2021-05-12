Выступая с ежегодным отчетом в законодательном собрании, он сказал, что представители оппозиции должны были согласовывать свои действия с властями.
Во время акции в поддержку Навального в конце прошлого месяца в северной столице были задержаны более 800 человек.
Губернатор Санкт-Петербурга назвал подстрекателями организаторов акции протеста в поддержку Алексея Навального
Выступая с ежегодным отчетом в законодательном собрании, он сказал, что представители оппозиции должны были согласовывать свои действия с властями.