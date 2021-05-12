В Кремле считают, что трагедия в Казани и позиция Путина повлияют на принятие закона об ужесточении оборота оружия

«Вчерашние слова президента — очень хороший повод для того, чтобы провести такую сверку часов и промониторить ход выполнения ранее данных поручений», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о выполнении поручения Путина трехлетней давности ужесточить наказание в сфере оборота оружия.

Комментируя предложение некоторых депутатов напротив разрешить выдавать оружие с 16 лет, Песков заметил, что пока речь идет о первом чтении и выразил уверенность, что вчерашние события окажет влияние на ход дальнейших дискуссий.

Ранее сегодня комитет Госдумы по безопасности поддержал законопроект об ужесточении правил выдачи лицензий на оружие. В частности, депутаты предлагают исключить возможность ее получения гражданами с двумя и более судимостями, а также теми, кто был наказан за езду в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии и обязать владельцев уведомлять ведомство в течение суток в случае потери или кражи огнестрела.

Глава комитета Василий Пискарев сказал, что законопроект не связан со вчерашней трагедией, потому что был внесен в нижнюю палату еще в декабре прошлого года и полностью подготовлен к первому чтению.

Накануне Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, допущенного в гражданский оборот, с учетом того, которое использовал стрелок в казанской школе.