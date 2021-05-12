Спецборт МЧС, на борту которого находятся пострадавшие в результате нападения на школу в Казани, вылетел в Москву

Спецборт МЧС, на борту которого находится несколько пострадавших в результате вооруженного нападения на школу в Казани, вылетел в Москву, — передает агентство РИА.

В столицу России отправлены 9 человек, в том числе 5 детей. Их сопровождают врачи и психологи.

Всего после стрельбы в лечебных учреждениях оказались более 20 человек. Сегодня в Татарстане день траура. В Казани прошли похороны погибших.

Жертвами стрельбы стали 7 детей и двое взрослых. Учителя казанской гимназии, возможно, будут награждены, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Среди погибших две учительницы.

Между тем, суд должен определить меру пресечения девятнадцатилетнему Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

