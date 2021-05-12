Профильный комитет Госдумы рекомендует принять законопроект об обороте оружия после трагедии в Казани

Как сообщил глава комитета Василий Пискарев, речь идет о документе, который был внесен в нижнюю палату парламента еще в прошлом году. В частности, депутаты предлагают исключить возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости.

Предлагается запретить хранение списанного оружия без уведомления об этом Росгвардии. Кроме тогр, это ведомство должно иметь возможность не только выдавать право на ношение оружия, но и проверять медицинские заключения.

В Кремле надеются, что трагедия в Казани повлияет на позицию депутатов при рассмотрении во втором чтении законопроекта об ужесточении оборота оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что действия учителей в школе, где произошла стрельба, заслуживают самой высокой оценки.

19-летний студент Ильнас Галявиев устроил стрельбу в гимназии. Погибли 9 человек. В больницу попали более 20. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения.