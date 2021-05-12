В Минобороны Израиля пообещали продолжить атаки до тех пор, пока не добьются полного прекращения огня со стороны ХАМАС

В Минобороны Израиля пообещали продолжить атаки на сектор Газа до тех пор, пока не добьются полного прекращения огня со стороны ХАМАС. Эту вспышку насилия в регионе называют самой серьезной за последние годы.

Обмен ракетными ударами сопровождаются крупными беспорядками в ряде израильских городов, где также проживает арабское население.

Сирены в израильских городах звучат со вчерашнего дня, люди прячутся в бомбоубежищах. За это время, как утверждают в Тель-Авиве, с территории сектора Газа, контролируемой исламистами ХАМАС, было выпущено более тысячи снарядов. Часть из них перехватила система ПРО «Железный купол», часть ракет разорвалась, не долетев до границы анклава.

В ответ Израиль нанес удары по более чем 500 объектам ХАМАС, но палестинские СМИ сообщают, что целью бомбардировки часто становилась гражданская инфраструктура. В результате ударов погибло по меньшей мере 5 израильских граждан. По данным палестинского минздрава, в результате бомбежек погибли 48 человек, в том числе 14 детей. С обеих сторон сотни раненых. Премьер-министр Израиля заявил, что группировки ХАМАС и Исламский джихад поплатятся за свои действия.

В свою очередь лидер ХАМАС Исмаил Ханийе заявил, что готов к любому развитию ситуации вокруг Газы.

Ранее исламисты призвали арабских граждан Израиля к «восстанию». В ряде смешанных еврейско-арабских населенных пунктов начались беспорядки. Так в городе Лод вблизи Тель-Авива из-за столкновений между арабским и еврейским населением ввели чрезвычайное положение.

Палестино-израильский конфликт вновь обострился после скандала вокруг выселения нескольких арабских семей в Восточном Иерусалиме. За этим последовали протесты и беспорядки, а позже — обстрел израильских территорий.

Сегодня Совбез ООН соберет экстренное заседание для обсуждения израильско-палестинского конфликта.