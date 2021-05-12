Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман получил 9 суток ареста

Ему вменяют организацию несогласованной уличной акции.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отправил бывшего мэра в спецприемник на девять дней, постановив, что Евгений Ройзман был причастен к организации митинга 31-ого января. Поводом стали его публикации об этой акции в Twitter. В свою очередь защита настаивала, что повода для возбуждения дела не было, поскольку политик не указал в этих сообщениях ни точное время, ни время мероприятия.

Евгений Ройзман уже сказал «Эху Москвы», что считает решение суда безосновательным и будет подавать апелляцию.

Ройзман всё еще находится в суде, потому что в отношении него полиция завела еще два протокола по административным статьям. Один об организации несогласованного митинга 21 апреля, второй – об участии в этой акции. Митинги, о которых идёт речь, проходили в поддержку политика Алексея Навального.

Ранее Ройзман уже говорил, что не считает себя виновным. Так, в интервью РБК политик отмечал, что если бы он и был организатором митинга, он не стал бы этого скрывать.

Евгений Ройзман был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 годы. Ранее этой весной он также планировал участвовать в выборах в Госдуму, но позже отказался от этих планов.