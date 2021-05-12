Сегодня в Татарстане День траура по погибшим в казанской гимназии

Вчера утром бывший выпускник, 19-летний молодой человек пришел в школу с оружием и открыл стрельбу. Погибли 9 человек, в том числе семеро школьников. 23 получили ранения.

Сегодня хоронят погибших. Организацию взяли на себя местные власти.

«Охрана гимназии, в которой произошла трагедия была обеспечена должным образом!, сказала в эфире Первого канала заместитель министра образования и науки республики Татарстан Алсу Асадуллина, однако человеку с оружием никто кроме военизированной охраны, никто в школе противостоять не может.

В Татарстане ЧОПы охраняют около половины всех школ, добавила Алсу Асадуллина.

Школа оснащена системой контроля доступа и имеет паспорт безопасности, а функции охранника выполнял вахтер. Ранее у гимназии были договоры с двумя местными ЧОПами, однако после того, как школа перешла на дистанционное обучение, продлевать контракт с ЧОПом не стали, — пишет сегодняшний «Коммерсантъ».

Советский районный суд Казани сегодня изберет меру пресечения Ильназу Галявиеву, подозреваемому в нападении на школу. Те, кто учился с Галявиевым рассказывают, что он был тихим и не конфликтным человеком и подвергался издевательствам со стороны одноклассников.