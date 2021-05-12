Евгений Ройзман считает неправомерным свой арест на 9 суток по обвинению в организации митинга в поддержку Навального

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман считает неправомерным свой арест на 9 суток по обвинению в организации митинга в поддержку Алексея Навального. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«[Будем обжаловать] вплоть до ЕСПЧ, но сейчас еще следующий процесс, потом еще следующий. 9 суток надо отсидеть… ни за что», — сказал он.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман арестован на 9 суток за организацию митинга в поддержку Алексей Навального 31 января. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга. На политика также составлены протоколы за организацию и участие в акции 21 апреля.