Защита Ройзмана будет обжаловать решение суда о его аресте

Защита экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана будет обжаловать решение суда о его аресте. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат политика Юлия Федотова.

«На Ройзмана сегодня составили три протокола. За 21 апреля одновременно и организация, и участие, за 31 января только организацию, но за участие он уже был осужден ранее. Здесь нарушается основополагающий принцип права, по которому никого нельзя осудить дважды за одно и тоже правонарушение. <...> Мы будем обжаловать решение вплоть до ЕСПЧ. Наша позиция по всем протоколам – нет никакого ни состава, ни события правонарушения. Нельзя ограничить право на свободу собраний и нельзя ограничить право человека выступать по теме, в которой он разбирается, а именно в том, что касается местного самоуправления, муниципального депутатства», — сказала она.

Адвокат отметила, что все три суда пройдут пройдут сегодня.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман арестован на 9 суток за организацию митинга в поддержку Алексей Навального 31 января. Такое решение вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Евгений Розйман не считает себя виновным.