На официальном сайте Петербургского международного экономического форума опубликована деловая программа мероприятия

Главная тема Форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В рамках трека «Объединяя усилия во имя развития» состоятся сессии, посвященные вопросам сотрудничества на международной арене, трансформации различных отраслей в постковидный период, а также развитию инвестиционных проектов.

В частности, участники сессии «Бизнес в постпандемическом мире: ответственное инвестирование в будущее» обсудят, как изменились бизнес-стратегии российских и международных компаний и экономики в целом и как бизнес пересматривает свои инвестиционные стратегии и социальные программы.