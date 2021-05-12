Австрийская прокуратура начала новое расследование в отношении канцлера Себастьяна Курца

Повод вырос из расследования предыдущего, которое чуть не стоило Курцу карьеры.

Австрийская прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции может в любой момент возбудить в отношении канцлера уголовное дело. Там считают, что Курц и шеф его администрации Бернхард Бонелли дали ложные показания на слушаниях в парламентском комитете, когда тот расследовал так называемый скандал «ибица-гейт». По аналогии с Уотергейтом, так назвали историю двухлетней давности, из-за которой распалась правящая правоконсервативная коалиция и в Австрии пришлось назначать досрочные выборы.

Тогда журналисты получили запись со скрытой камеры, на которой вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе и глава крайне правой «Австрийской партии свободы» Йоханн Гуденус обсуждают с женщиной, которая представилась как племянница российского олигарха, покупку австрийского таблоида и покровительство в господрядах в обмен на нелегальные пожертвования их партии.

Стоит отметить, что по итогам новых выборов Австрийская народная партия Курца не утратила лидерства, и после перерыва в несколько месяцев политик вернулся в кресло канцлера.

Курц и теперь заверил журналистов, что происходящее не помешает ему остаться во главе правительства, а также отрицает, что солгал в чем бы то ни было во время слушаний по ибица-гейту.