По официальным данным в России за сутки выявлено более 8.000 новых случаев коронавируса — шестой день подряд

8 217 случаев заражений выявили за день по стране. Такие данные указаны в сегодняшних сводках оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Это на 102 человека больше, чем вчера, но на несколько сотен меньше, чем выявляли, например, в начале прошлой недели. В целом за исключением нескольких дней, с начала апреля количество новых выявленных случаев было в рамках от 8.000 до 9.000.

Всё это время Москва была первой в списке по регионам по количеству заболевших. Сегодня не исключение. В столице выявили 2718 заразившихся. После неё идут Санкт-Петербург, это 734 человека, и Московская область, в которой зарегистрировали 642 новых случая.

Скончались при этом от коронавируса 355 человек. Получается, что всего по данным оперативного штаба жертвами этой болезни в стране стало уже более 114 тысяч.

Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что этот год должен стать переломным в борьбе с коронавирусом. По оценке премьера сейчас важно восстановить рынок труда.

Мишустин сообщил также, что во время пандемии государство выделило 2,5 триллиона рублей на поддержку граждан.