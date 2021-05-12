Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман арестован на 9 суток за организацию митинга в поддержку Навального

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана арестовали на 9 суток по одному из трех протоколов, которые сегодня рассматриваются в суде. Все они касаются организации и участия в несогласованных акциях. Их рассматривает Октябрьский районный суд.

Административный арест Евгению Ройзману назначали за твит об акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января. В посте политик написал, что собирается участвовать.

В полиции сочли, что раз у Ройзмана много подписчиков, то можно считать, что он выступил организатором протеста. Протокол составили только сегодня, и хотя бы уже по этой причине административное дело должно быть прекращено, настаивала в суде адвокат Ройзмана Юлия Федотова. Ее слова приводит издание «Екатеринбург онлайн».

Юрист также подчеркнула, что нет состава преступления, кроме того политика уже судили за участие в той акции, а за одно и то же правонарушение никто не может быть судим дважды. Сам Ройзман заявил, что не имел к организации митинга никакого отношения.

В суд политик пришел с вещами, которые собирался взять в спецприемник в случае ареста.

Еще два протокола на экс-мэра Екатеринбурга составили за акцию 21 апреля: политику вменяют одновременно организацию и участие в акции. По словам Федотовой, раньше одновременно за это никого не судили.

Как пояснила юрист, уголовная статья в случае Ройзмана возможна только после того, как появятся два вступивших в силу протокола. Пока их нет, по предыдущим протоколам назначена апелляция.