Автошколы выступили против дополнительных проверок со стороны ГИБДД

Они пытаются заблокировать принятие соответствующего законопроета.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции могут проверять учебную площадку, классы и оборудование только один раз — когда автошкола получает образовательную лицензию. Дальнейшим контролем занимаются региональные органы образования.

В МВД утверждают, что недобросовестные автошколы затем в целях экономии избавляются от этих активов, что негативно влияет на качество подготовки водителей. Поэтому предлагается, чтобы ГИБДД регулярно участвовала в проверках вместе с инспекторами Рособрнадзора. Это ведомство и Минпросвещения поддержали представленный в апреле законопроект.

Однако сейчас, как пишет газета «Коммерсант», против выступили Национальный союз ассоциаций автошкол и Межрегиональная ассоциация автошкол. Они считают, что это приведет к дублированию надзорных функций, будет отвлекать сотрудников ГИБДД от их непосредственной деятельности, создаст лишнее давление на школы и повысит коррупционную составляющую. Участники рынка полагают, что текущих полномочий полиции вполне хватает для должного контроля автошкол.

В конце прошлого года МВД представило список критериев, по которым будет оцениваться работа автошкол. В первую очередь — это количество успешно сдавших экзамены учеников и число жертв ДТП, совершенных ими. ГИБДД планирует ежеквартально собирать эту статистику и публиковать у себя на сайте.