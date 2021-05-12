Ученики школы №175 в Казани , на которую совершено вооруженное нападение, будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ по расписанию

Об этом сообщили ТАСС в Рособрнадзоре.
Экзамен для 9-классников пройдет с 24 мая по 2 июля. Основной период ЕГЭ начнется 31 мая
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Об этом сообщили ТАСС в Рособрнадзоре.
Экзамен для 9-классников пройдет с 24 мая по 2 июля. Основной период ЕГЭ начнется 31 мая
Вячеслав Володин: Необходимо сделать все, чтобы подобное больше не повторилось Интернет принес с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики, жизни. Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, но принятых мер недостаточно…
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…