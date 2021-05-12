Президент США Джо Байден впервые с момента вступления в должность встретится с лидерами Конгресса от обеих партий

На встрече в белом доме с лидерами Палаты представителей — спикером Нэнси Пелоси и лидером республиканского меньшинства Кевином Маккарти, и Сената — лидером демократического большинства Чаком Шумером и лидером республиканцев Митчем Макконнелом, Джо Байден будет продвигать свой план поддержки экономики на 4 триллиона долларов.

46-й президент США предлагает потратить 2.3 триллиона на масштабные инфраструктурные проекты для создания рабочих мест и 1.8 триллиона на образование и поддержку семей с детьми. Для финансирования своего плана Байден намерен повысить налоги на 1% богатейших американцев, а также повысить налог на корпорации. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, ранее заявлял, что сделает все, чтобы остановить Байдена и что его партия готова согласиться на инфраструктурный план размере 800 млрд долларов.

Еще одной важной темой на встрече Джо Байдена с лидерами Конгресса станет принятие закона о полицейской реформе — президент США ранее призвал законодателей провести реформу к годовщине смерти Джорджа Флойда, которого полицейский в Миннеаполисе задушил во время ареста 25 мая 2020 года.