ФИФА, Международная федерация футбола, окажет помощь 67 российским игрокам, которые остались без зарплаты в клубах

Общая сумма выплат превышает $500 тысяч, — сообщает пресс-служба федерации.
Как отмечает ТАСС, Россия занимает четвертое место по количеству удовлетворенных заявок после Греции, Малайзии и Турции.
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Общая сумма выплат превышает $500 тысяч, — сообщает пресс-служба федерации.
Как отмечает ТАСС, Россия занимает четвертое место по количеству удовлетворенных заявок после Греции, Малайзии и Турции.
Вячеслав Володин: Необходимо сделать все, чтобы подобное больше не повторилось Интернет принес с собой не только прогресс, но и проблемы, ставшие угрозой, особенно для детей. Их здоровья, психики, жизни. Увидев эту опасность, мы внесли изменения в законодательство, но принятых мер недостаточно…
Еще раз об авиакатастрофе самолета президента Польши Абсолютно алогичный разброс — тела лежат не в той последовательности, в которой они сидели в самолете. Вздутые бока фюзеляжа, разбросанный центроплан… Никакого другого объяснения, кроме как взрыв внутри, придумать невозможно…