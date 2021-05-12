В России за сутки выявлено более 8 тысяч новых случаев коронавируса

Умерли 355 человек, — сообщает оперативный штаб. В Москве свыше 2700 новых заболевших. Столица по-прежнему лидирует по темпам суточного прироста.
2021-05-12T11:32:24+03:00
2021-05-12T11:45:17+03:00
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11:32, 12 мая 2021
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