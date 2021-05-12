По данным газеты «Коммерсантъ», из России высылают пресс-секретаря посольства США Ребекку Росс

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс подтвердила, что вошла в список из 10 американских дипломатов, которые объявлены персоной нон-грата.

Дипломатический источник ТАСС утверждает, что Вашингтон без объяснения причин уже полгода отказывается впустить в США нового пресс-секретаря посольства России. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Официальные источники имена высылаемых сотрудников американского посольства пока не называют.

С сегодняшнего дня посольство США в России прекратило выдачу неиммиграционных и недипломатических виз.