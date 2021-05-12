Власти Татарстана называют правильными действия учителей во время стрельбы в школе в Казани

В региональном Министерстве образования считают, что работники школы совершили героический поступок, некоторые учителя буквально «закрыли амбразуру», защищая учеников.

Министр образования Ильсур Хадиуллин сообщил, что школа оснащена системой контроля доступа и имеет паспорт безопасности. При этом функции охранника выполнял вахтер.

Тем временем, уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец считает причиной нападения на школу в Казани отсутствие государственной идеологии, — ее цитирует Znak.com.

Волынец также отметила, что семья стрелка Ильназа Галявиева считалась благополучной, он сам не состоял на учете ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних.

В результате нападения на школу погибли 9 человек, более 20 получили ранения.