Израиль и палестинские группировки в секторе Газа продолжают обмен ударами

Жертвами противостояния уже стали четыре десятка человек, сотни пострадали.

С начала недели с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более тысячи ракет, передает The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля. 200 не достигли границы. Система ПВО «Железный купол» перехватывает до 90% снарядов, выпущенных в направлении жилых районов.

Тем не менее, 5 израильтян были убиты, около 100 получили ранения. В ответ израильские военные нанесли удары по более чем 500 объектам ХАМАС в секторе Газа. Отмечается, что уничтожены члены группировки, склады с оружием и объекты инфраструктуры. В свою очередь, палестинское информагентство Maan сообщает со ссылкой на МВД, что израильские самолеты атаковали правительственные учреждения, пострадали полицейские участки в нескольких городах. По данным палестинского минздрава, в результате бомбежек погибли 35 человек, в том числе 12 детей и три женщины, более 230 человек ранены. Палестинский Красный полумесяц сообщает о 700 пострадавших. В руководстве ХАМАС заявили, что готовы к любому развитию ситуации, но не прекратят сопротивления, «пока израильтяне продолжают совершать преступления в Иерусалиме».



Обострение палестино-израильского конфликта, начавшееся с середины мая, стало крупнейшим с 2014 года. Поводом стали действия израильской полиции во время Рамадана в Восточном Иерусалиме и попытки выселить оттуда нескольких палестинцев, незаконно там проживающих.

Советник премьер-министра Израиля, адвокат Ариэль Бульштейн заявил в эфире «Эхо Москвы», что для защиты своей страны и своего населения Израиль должен нанести мощный удар по военной инфраструктуре ХАМАСа.

«Израильский опыт в противостоянии ХАМАСу говорит о том, что есть только один язык, которые террористы из этого движения понимают — это язык силы Предыдущие противостояния всегда проводили к тому, что террористы считают, что у них есть своего рода карт-бланш на обстрел израильского населения Их ракеты направлены на израильские места сосредоточенного проживания гражданского населения».

По словам Бульштейна, «прошедшие 36 часов Израиль находится под фактически непрерывной террористической атакой со стороны, в первую очередь Сектора Газа»