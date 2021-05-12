В рамках получения разрешения на хранение оружия психиатр может выявить только тяжелые психические расстройства

В рамках процедуры получения разрешения на хранение оружия психиатр может выявить только тяжелые психические расстройства. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» врач-психиатр Константин Лемешко.

«Человек проходит обследование врачом-психиатром и врачом-наркологом. <...> Клинико-психологическое исследование – по большому счету беседа. При такой разовой беседе, в основном исключаются только крайне тяжелые психические расстройства, психозы, когда человек теряет контроль за своим собственным поведением. Большинство преступлений, которые совершаются с помощью огнестрельного оружия, совершаются людьми, которые не страдают тяжелыми психотическими расстройствами, они совершаются людьми, у которых преобладают расстройство личности. Врач-психиатр здесь бессилен при такой кратковременной беседе, хоть и подробной», — сказал он.

К.Лемешко отметил, что предусмотренное процедурой обследование врачом-наркологом одновременно достаточно «подробное» и «формальное».

«При обследовании наркологом, мы можем только констатировать, есть ли какие-то свежие след от инъекций, какие-то проявления синдрома зависимости от психоактивных веществ и, например, есть ли следы психоактивных веществ в биологических жидкостях», — заключил он.

По официальным данным, жертвами стрельбы в гимназии в Казани стали 9 человек, из них семеро дети, еще более 20 госпитализированы.

Надзорное ведомство проверит законность выдачи лицензии на оружие 19-летнему Ильязу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе. Сообщалось, что подросток получил охотничий билет в начале года, а спустя два месяца зарегистрировал гладкоствольное ружье.

После трагедии в Казани власти заговорили о необходимости ужесточить законодательство в области владения оружием. В частности, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин отдал соответствующее поручение Росгвардии. В связи с нападением на школу в Казани уполномоченный по правам человека в России предложила повысить возраст получения права на владение оружием с 18 до 21 года – за исключением тех, кто отслужил в армии.