В российском МИДе назвали бездоказательными обвинения в причастности Москвы к кибератакам

Ранее в Вашингтоне сообщили, что атаку на американскую компанию Colonial Pipeline, вероятно, совершили хакеры из России.

Россия, «к сожалению, сталкивается с непрекращающимися и ничем не подкрепленными обвинениями с американской стороны в совершении неких иллюзорных кибератак», сказал в интервью агентству РИА замглавы МИДа Олег Сыромолотов. По его словам, громкие заявления о «российской киберугрозе» в западном медийном пространстве так и остаются голословными. Никакие технические данные по экспертным каналам связи не передаются.

При этом, утверждает Сыромолотов, растет количество атак на Россию, ее информационные ресурсы и критическую инфраструктуру. Так нападениям подвергались, например, объекты военно-промышленного комплекса, а также связанные с разработками вакцин от коронавируса. Причем осуществляются они в основном из США, Германии и Нидерландов.

Страны Запада обвиняют Россию во многих крупных атаках. Последняя, на компанию Colonial Pipeline, также была совершена хакерами, находящимися в России, считают в Вашингтоне. Они парализовали крупный трубопровод, по которому горючее из Техаса доставляют на восточное побережье США. Из-за этого в штате Флорида объявили чрезвычайное положение.

Известно, что глава британского МИДа Доминик Рааб сегодня выступит с речью, в которой обвинит Россию в укрывательстве киберпреступников.