Советник Премьер-министра Израиля: Единственный язык, который понимают террористы, это язык силы

По словам адвоката, советника Премьер-министра Израиля Ариэля Бульштейна единственный язык, который понимают террористы из движения «Хамаса», это язык силы. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Израильский опыт в противостоянии «Хамасу» говорит о том, что есть только один язык, которые террористы из этого движения понимают – это язык силы. Предыдущие противостояния всегда проводили к тому, что террористы считают, что у них есть своего рода карт-бланш на обстрел израильского населения. <...> Их ракеты направлены на израильские места сосредоточенного проживания гражданского населения. На этот раз Израиль, по крайней мере, нанесет очень мощный по военной инфраструктуре «Хамаса», по тем предприятиям в Секторе Газа, которые с иранским финансированием созданы. По нашим оценкам, есть не менее 15 тысяч ракет в руках у террористов «Хамаса».

А.Бульштейн отметил, что «прошедшие 36 часов Израиль находится под фактически непрерывной террористической атакой со стороны, в первую очередь Сектора Газа».

«Началось все с беспорядков в Иерусалиме, где арабская толпа, подстрекаемая в первую очередь активистами террористического движения «Хамас» начала забрасывать камнями, пыталась устроить суд Линча над отдельными прохожими. Потом это превратилось в полноценное противостояние на улицах нескольких израильских городов, где проживают и евреи, и арабы. Настоящая мотивация – это ненависть, испытываемая к еврейскому народу, попытка его уничтожить, это то, что двигает возбужденную толпу пытаться линчевать евреев, которых они пытаются поймать где-нибудь на улице», — заключил он.

Советник Премьер-министра Израиля добавил, что аэропорт Бен Гурион в Иерусалиме по-прежнему закрыт.

Израиль начал новую масштабную операцию против боевиков в Секторе Газа. Местная пресса со ссылкой на военных пишет, что армия задействует порядка 80 боевых самолетов, в том числе новейшие Ф-35. Удары планируется нанести по пусковым установкам, которые боевики «Хамас» применяют для обстрелов израильской территории. В еврейском государстве со вчерашнего дня насчитали свыше 600 ракет, запущенных из Сектора Газа. Как сообщалось, как минимум пять из них попали в жилые дома, два человека погибли.

В то же время Минздрав прибрежного анклава утверждает, что жертвами израильских ударов стали почти 30 человек и говорит об обстрелах гражданских целей.