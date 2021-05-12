Обращение с оружием, из которого была устроена стрельба в казанской школе, не требует специальных навыков

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент Союза «Офицеры Группы «Альфа» Алексей Филатов.

«Такое оружие очень эффективно для работы в замкнутых помещениях при большом скоплении живых мишеней – то, что в принципе и получилось. Это идеальное оружие для защиты своего дома. Необязательно целиться, если стрелять крупной дробью, можно стрелять с бедра и достаточно эффективно, для этого не нужно особых умений, главное иметь реальную психологическую возможность стрелять по людям. Учитывая, что ему никто не мог там оказать реального сопротивления, и у него был рюкзак с дополнительными патронами, он спокойно пострелял, дослал патроны в патронник, это займет у человека, который потренировался два часа, секунд 10-15», — сказал он.

А.Филатов отметил, что охрана многих школ сейчас не осуществляется на должном уровне.

«Охрана школ – это не охрана. Даже сторожем эту бабушку или дедушку не назовешь, который получает 800 рублей за сутки своей работы, при том что средняя стоимость охранника от 2500 рублей в день начинается. Если хотите на самом деле охранять школы, сделайте ее как охрану Госдумы, поставьте туда таких же бравых ребят, сделайте такой же бюджет, и тогда никакой подросток ни с ножами, ни с чем туда не пройдут. Если будет сидеть два человека, а не один, который в туалет пошел, и его заменить нечем, два охранника, подготовленных по крайней мере одного-двух подростков, вооруженных ножом или огнестрелом, могут остановить», — заключил он.

Прокуратура проверит охрану в школах Казани после стрельбы, которую устроил 19-летний Ильяз Галявиев. Надзорное ведомство также проверит законность выдачи ему лицензии на оружие. Сообщалось, что подросток получил охотничий билет в начале года, а спустя два месяца зарегистрировал гладкоствольное ружье.

После нападения в школе, жертвами которого стали девять человек, большинство из них дети, власти заговорили о необходимости ужесточить законодательство в области владения оружием. В частности, как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин отдал соответствующее поручение Росгвардии. В связи с нападением на школу в Казани уполномоченный по правам человека в России предложила повысить возраст получения права на владение оружием с 18 до 21 года – за исключением тех, кто отслужил в армии.