В американском штате Флорида объявлен режим чрезвычайного положения из-за возможной скорой нехватки топлива

Дефицит возник после кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США.

Серьезной угрозой для штата стали перебои с поставками топлива, ставшие следствием неожиданного закрытия Colonial Pipeline, цитирует агентство ТАСС губернатора Флориды Рона Десантиса. Документ снимает ограничения на размер бензовозов, въезжающих во Флориду, и делает незаконным взвинчивание цен. Режим ЧП продлится 30 дней и при необходимости может быть продлен. Ранее в этом, как и в ряде других штатов, был введен режим региональной чрезвычайной ситуации.

Colonial Pipeline подверглась хакерской атаке 8 мая. Эта компания, по ее данным, прокачивает по своей системе 45% всего горючего, потребляемого на Восточном побережье, и обеспечивает топливом 50 миллионов американцев. Из-за отключения трубопроводов были сорваны поставки бензина, дизельного и авиационного топлива, а также других продуктов нефтепереработки на территории затронутых штатов. Стоимость бензина в США приблизилась к максимумам ноября 2014 года.

По данным СМИ, атаку совершила группа хакеров DarkSide, которую СМИ называют восточноевропейской или российской. В Кремле заверили, что Россия не имеет отношения к случившемуся.