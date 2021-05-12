В Татарстане сегодня будут хоронить погибших в результате стрельбы в гимназии

Погибли 9 человек, в том числе 7 детей, 20 получили ранения. Источники ТАСС утверждают, что 8 тяжелораненых могут быть отправлены на лечение в Москву.

С самого утра жители Казани сдают кровь для пострадавших.

В Татарстане сегодня День траура.

